أخبار مصر | مصادر بـ"السياحة": بدء أعمال ترميم قباب الصحابة في المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر بـ"السياحة": بدء أعمال ترميم قباب الصحابة في المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر خاصة داخل وزارة السياحة والآثار، أن اللجنة الدائمة لحفظ الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار وافقت على البدء فورًا فى أعمال درء الخطورة وترميم منطقة البهنسا الإسلامية المنيا.

وجاء القرار ضمن إجراءات وزارة السياحة والأثار لتطوير المنطقة وإعدادها للزيارة، حيث تقرر سيتم عمل سور ومدخل وشباك تذاكر وحمامات ومبنى للزوار لخدمة المنطقة.

وقالت المصادر إن المشروع سينطلق في غضون أيام، حيث قامت لجنة بزيارة البهنسا ومعاينة 18 من أضرحة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت على الطبيعة لبدء تنفيذ المشروع.

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وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد زار منطقة أضرحة الصحابة في البهنسا، نهاية يناير الماضي، وأصدر أوامره بالبدء الفوري لمشروع درء الخطورة والترميم ورفع كفاءة القباب الأثرية وتطوير مركز الزوار والخدمات السياحية، ووضع لوحات إرشادية، وإصدار نشرة تعريفية بالقباب باللغتين العربية والإنجليزية.

وتقع قرية البهنسا فى محافظة المنيا على بعد 16 كيلو متر من مركز بنى مزار، وتعد من أهم القري الأثرية في مصر حيث يوجد بها آثار من مختلف العصور التاريخية سواء الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية.

ومن أشهر المزارات والمعالم التاريخية بقرية البهنسا؛ 18 قبة ضريحية للصحابة والتابعين الصالحين كقبة السبع بنات، ومقــام سيدي جعفر وعلى أولاد عقيل بن علي ابن أبى طالب، وقبـة التكروري، ويتردد علي قرية البهنسا ما يقرب من 3000: 5000 مواطن كل يوم جمعة لزيارة المقابر والمناطق الدينية والأثرية.