أخبار مصر | القوات المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا عابرًا بالبحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا عابرًا بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت إحدى المجموعات القتالية للقوات البحرية المصرية المتمركزة بقاعدة برنيس العسكرية والفرقاطة الفرنسية (FORBIN)، تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة.

وتضمن التدريب، العديد من الأنشطة التدريبية منها تنفيذ رمايات مدفعية على هدف سطحى وتمرين دفاع جوي ضد الأهداف الجوية المعادية، كما اشتمل التدريب على تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها وكذا تشكيلات إبحار للوحدات البحرية وتنفيذ تدريب للمواصلات الإشارية بالبحر، وقد أظهر التدريب مدى الاحترافية للقوات البحرية لتنفيذ كافة المهام بدقة وكفاءة عالية.

وتأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري في البحر الأحمر.