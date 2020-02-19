أخبار مصر | الأمم المتحدة تثمن جهود مرصد الأزهر في مكافحة التطرف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تثمن جهود مرصد الأزهر في مكافحة التطرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ظهر اليوم الأربعاء، داما ديانج، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية؛ للتعرف على جهود المرصد في محاربة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى متابعة أحوال المسلمين في أرجاء العالم.

وتعرَّف «ديانج» على آلية عمل وحدات المرصد التي تضم اثنتي عشرة وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، من خلال شرح مفصل للمهام التي يؤديها الباحثون، كما اطلع على أحدث إصدارات المرصد المرئية والمطبوعة.

وثمَّن مستشار الأمين العام للأمم المتحدة جهودَ مرصد الأزهر في مكافحة الإرهاب والتصدي للدعاوى المتطرفة، لافتًا إلى دور المرصد العالمي في محاربة ظاهرة «الإسلاموفوبيا» وخطاب «الكراهية»؛ لتعزيز السلم المجتمعي في كافة دول العالم.