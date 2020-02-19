شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل السفير الإيطالي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء، السفير الإيطالي بمصر، جامباولو كانتيني. ورافق السفير الإيطالي خلال اللقاء المتحدثون الرئيسيون في ورشة العمل التي تقيمها السفارة الإيطالية تحت عنوان «من حرية العبادة إلى حرية الدين والمعتقد، تعزيز الشراكة بين الدول والمجتمع الدولي والمؤسسات الدينية» والتي تقام في مصر. حضر اللقاء من وزارة الخارجية المصرية المستشار الدكتور محمد الشاهد.

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