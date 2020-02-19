شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يكرّم المدربين المتميزين بمشروع 1000 معلم كنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء، مجموعة من المدربين المتميزين التابعين لمشروع 1000 معلم كنسي في المرحلة الثانية (ضمن برنامج قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي) والتي حملت عنوان «تدرب»، وشارك فيها ما يزيد على 100 شخص يمثلون 22 إيبارشية.

وقدم المشاركون مشروعات مليئة بعمق التعليم وسيتم اختيار 14 مشروع من بين هذه المشروعات لتكون النواة الرئيسية لتدريبات 1000 معلم كنسي للعام الجاري.

وتحدث عدد من الحضور مشيدين بالفوائد التي أضيفت إليهم خلال مشاركتهم في فعاليات المشروع منذ بدايته من ثلاثة أعوام وذلك على مستوى خدمتهم وأسرهم وأشخاصهم.

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من جانبه، أثنى قداسة البابا في كلمته على الجهود التي بذلها الفريق التدريبي للمشروع وأعرب عن ترحيبه بالحضور من الآباء الكهنة والخدام والخادمات وحياهم على حرصهم على المشاركة في أعمال التدريب بالمشروع.

وتحدث قداسته في 3 نقاط أولاها: «التاريخ» مشيرًا إلى أنه يجب عليهم الاهتمام به ويقدموه بطريقة محببة لأن التاريخ هو الحياة، مشددًا على ضرورة الاهتمام ليس بالتاريخ المسيحي فقط بل بتاريخ مصر أيضًا، فالتاريخ يعني الجذور.

وتحدث قداسته في النقطة الثانية عن «الجودة» مستشهدًا بقول القديس بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس «تَمِّمْ خِدْمَتَكَ» (٢ تي ٤: ٥)، فيجب أن تكون الخدمة كاملة وجذابة وعليهم الاهتمام بجودتها في كل صغيرة وكبيرة.

وجاءت النقطة الثالثة عن «الاستمرار» وألمح إلى أن المشروع بدأ منذ ٣ سنوات وهو مازال مستمرًا ودائرته تتسع أكثر فأكثر، فيجب على من يتدربوا فيه أن يستمروا في تدريب المخدومين، وفي نهاية اللقاء وزع البابا شهادات إتمام التدريب وبعض الهدايا التذكارية عليهم.