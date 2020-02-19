شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتقدم مسيرة دعائية للإعلان عن مبادرة الكشف عن أورام الثدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبي المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، مسيرة دعائية للإعلان عن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي من المقرر انطلاقها غدًا الخميس الموافق 20 / 2 /2020 م، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحفاظ على صحة المرأة للوصول لمجتمع صحي وسليم قادر على العمل والبناء وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان، الأربعاء، أن المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثالثة لمبادرة صحة المرأة، مشيرا إلى أنها تهدف إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

Advertisements

وأكد أن مديرية الشؤون الصحية قامت بتجهيز جميع الوحدات الصحية لتوقيع الكشف الطبي على الفتيات والسيدات.

وانطلقت المسيرة من أمام مبنى الديوان العام بمشاركة العاملين بمديرية الصحة وجميع الجهات المعنية سيراً على الإقدام وبالسيارات حاملين أعلام جمهورية مصر العربية مرددين الأغاني الوطنية لتجوب شوارع وميادين مدينة الزقازيق للإعلان عن مبادرة صحة المرأة والتي من المقرر أن تنطلق غداً.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارات الصحية لتنظيم مسيرات دعائية اليوم تجوب الشوارع والميادين العامة حاملين أعلام جمهورية مصر العربية ولافتات الدعاية لتعريف وتوعية السيدات بأهمية المشاركة في مبادرة صحة المرأة للوصول لمجتمع صحي خالٍ من الأمراض.

محافظ الشرقية يتقدم مسيرة دعائية للإعلان عن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف عن أورام الثدي

محافظ الشرقية يتقدم مسيرة دعائية للإعلان عن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف عن أورام الثدي

محافظ الشرقية يتقدم مسيرة دعائية للإعلان عن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف عن أورام الثدي