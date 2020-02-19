شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: اتفاقية تحفظ حقوق 67 عاملًا يرغبون في إنهاء خدمتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع شركة مصر للهندسة والعدد «ميكار مينا» واللجنة النقابية بالشركة، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق 67 عاملا يرغبون في إنهاء خدمتهم، بالاتفاق على تسوية نهائية لموقف مستحقاتهم.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الاتفاقية ألزمت الشركة بتعويض العاملين الذين يرغبون في إنهاء خدمتهم بصرف مبلغ 20 ألف جنيه لكل عامل، فضلا عن صرف مرتب 3 شهور لكل عامل وفقا لآخر مرتب.

وقال الوزير إن الطرفين اتفاقا على صرف التعويضات للعاملين بالشركة على 4 دفعات نقدا، وبناء على 4 كشوف تضم أسماء العاملين، بمعدل كشف كل شهر ابتداء من 5 مارس 2020 كالتالي: الدفعة الأولي يتم الصرف نقدا من 5 مارس حتي 25 من نفس الشهر، والثانية من 5 أبريل حتي 25 من نفس الشهر، والثالثة من 5 مايو حتي 25 من نفس الشهر، والرابعة من 5 يونيو حتي 25 من نفس الشهر، وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية لموقف ومستحقات العاملين.