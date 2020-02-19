شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» الأكثر مصداقية في رسالة دكتوراة بـ«إعلام القاهرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل الباحث معتز أحمد الجنيدي، على درجة الدكتوراه من قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن رسالة بعنوان: «تأثير التطورات التكنولوجية في دعم تجارب المشروعات الإعلامية المحلية على شبكة الإنترنت ومدى قدرتها على منافسة المواقع الإخبارية الرئيسية»، بتقدير ممتاز مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها ونشرها مع الجامعات الأخرى.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من أ.د. نجوى كامل عبدالرحيم، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مناقشا ورئيسًا، وأ.د. شريف درويش اللبان، أستاذ الصحافة وتكنولوجيا الاتصال بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مشرفًا، وأ.د. محمد زين عبدالرحمن، أستاذ الصحافة وعميد المعهد العالي للإعلام بالمنيا، مناقشًا.

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وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن قسم المحافظات بصحيفة «المصري اليوم»، يحرص على السرعة في النشر والمصداقية في نقل الحدث، وفي بعض الأحيان هناك منافسة من قبل المواقع المحلية في للوصول للحدث المحلي، ومن ثم متابعته ومتابعة شبكة مراسلي الصحيفة.

وجاء قسم المحافظات بالمصري اليوم في صدارة مصادر الأخبار الخاصة بالمحافظات التي يستخدمها المبحوثون حيث يستخدمه ما نسبته 36.5% من إجمالي عينة الدراسة. وتشير هذه النتيجة إلى أن الصحف الخاصة متنوعة المحتوي استطاعت أن تحتفظ بمتابعة الجمهور العام حتي فيما يتصل بالأخبار الخاصة بالأمور المحلية للمحافظات المختلفة.

كما توصلت الدراسة إلى أن المهارات الرقمية التي يحرص القائمون بالاتصال في قسم المحافظات بالمصري اليوم على استخدامها في عملهم الصحفي، حيث جاءت في المقام الأول كل من مهارتي تحليل الأخبار وإعداد التقارير بالوسائط المتعددة بوزن نسبي 94.8%، تليهما مهارة التحقق من المعلومات بوزن نسبي 93.8%، ثم مهارة النشر على مواقع التواصل الاجتماعي بوزن نسبي 91.7%، ثم مهارة إعداد التقارير بالموبايل بوزن نسبي 87.5%.