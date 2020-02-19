شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انطلاق الفترة المسائية المطورة على القناة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية انطلاق الفترة المسائية على القناة الأولى والفضائية المصرية بعد تطويرها، وتحمل اسم «التاسعة»، السبت الموافق 22 فبراير الجاري. كانت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، ومجموعة المتحدة، برئاسة تامر مرسي، وقعتا عدة بروتوكولات مدتها 5 سنوات، لتقديم محتوى أفضل ومتطور على شاشات التلفزيون المصري.

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