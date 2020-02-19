شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يوافق على 75 طلب تقنين أراصٍ وقبول تظلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا رقم (42) للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة.

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جاء ذلك بحضورالدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، واللواء هشام شادي، السكرتير العام، واللواء شريف الجمل، مساعد مدير الأمن، والعقيد مهاب حسني ــ الرقابة الإداريةــ والمستشار رمضان قناوي، مفوض الدولة، والمهندسة لمياء جلال، مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة مدير مكتب خدمة المستثمرين، والمحاسب أحمد إبراهيم، مديرعام الأملاك، وسمر فتحي، مسؤول المنظومة، ومسؤولي الزراعة والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.

وخلال اجتماع اللجنة تمت مناقشة 125 ملف (101 طلب تقنين+ 24 تظلم)، حيث تمت الموافقة على 75 طلبا جديدا، بالإضافة إلى قبول 2 طلب تظلم جديد، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للطلبات التي تمت الموافقة عليها «حتى الآن» 1417 طلب تقنين، فيما وصل العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها إلى 335 طلب بواقع (232 مباني + 103 زراعة)، وجارٍ البت في باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لملف التقنين،للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام ،وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، مع ضرورة منع أية تعديات مستجدة، بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين.