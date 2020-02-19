شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الدولة» تستأنف على قرار إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح وعلا القرضاوي ومحمد باقر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت نيابة أمن الدولة العليا، باستئناف على قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل كل من الناشط السياسى علاء عبدالفتاح والمحامي محمد باقر والناشطة علا القرضاوي.

وتنظر محكمة الجنايات، غدا، الاستئناف المقدم من النيابة للبت فيه بقبوله وتجديد حبسهم 45 يومًا أو رفض الاستئناف واستمرار إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، لـ«عبدالفتاح وباقر» عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر والانضمام إلى جماعة إرهابية. واتهمت علا القرضاوي بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل وقيادة جماعة إرهابية تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما.