أخبار مصر اليوم.. "التعليم" توقف مدير مدرسة و3 موظفين عن العمل بواقعة الـ"شيشة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، "التعليم" توقف مدير مدرسة و3 موظفين آخرين عن العمل فى واقعة الـ"شيشة"، حيث كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم اتخاذ إجراءات وقف 4 موظفين عن العمل فى واقعة العثور على شيشة فى مدرسة بأكتوبر، على رأسهم مدير المدرسة ومعلم حجرة الاقتصاد المنزلى ومعلم والحارس الليلى، مؤكدة أن الواقعة حدثت فى أول يوم من بدء الفصل الدراسى الثانى.





"التعليم" توقف مدير مدرسة و3 موظفين آخرين عن العمل فى واقعة الـ"شيشة"

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم اتخاذ إجراءات وقف 4 موظفين عن العمل فى واقعة العثور على شيشة فى مدرسة بأكتوبر، على رأسهم مدير المدرسة ومعلم حجرة الاقتصاد المنزلى ومعلم والحارس الليلى، مؤكدة أن الواقعة حدثت فى أول يوم من بدء الفصل الدراسى الثانى.



السيسى ولوكاشينكو يشهدان مراسم توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مصر وبيلاروسيا السيسى ولوكاشينكو يشهدان مراسم توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مصر وبيلاروسيا

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين ، ركزت مذكرة تفاهم الاولى على إنشاء لجنة رفيعة المستوى للحوار السياسى بين البلدين ، ووقعها وزير الخارجية سامح شكرى ، ونظيره البيلاروسى.

زوجة شاكوش: قبل الشهرة كان كويس وبعد "بنت الجيران" ضربنى وقطع الورقة العرفى زوجة شاكوش: قبل الشهرة كان كويس وبعد "بنت الجيران" ضربنى وقطع الورقة العرفى





القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر الأحمر ادعت فنانة استعراضية تدعى "سلمى"، أنها زوجة فنان المهرجانات حسن شاكوش، لتظهر أزمة جديدة للفنان عقب أزمته الحالية مع نقابة المهن الموسيقية، وأكدت أنها رفعت دعوى ضده بسبب اعتدائه عليها بالضرب وتمزيقه العقد العرفى الذى وقعاه سويا منذ عامين.القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر الأحمر

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة، قامت إحدى المجموعات القتالية للقوات البحرية المصرية المتمركزة بقاعدة برنيس العسكرية والفرقاطة الفرنسية (FORBIN) بتنفيذ تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر .

ألمانيا تقر قانون يلزم مواقع التواصل الاجتماعى بالإبلاغ عن خطاب الكراهية ألمانيا تقر قانون يلزم مواقع التواصل الاجتماعى بالإبلاغ عن خطاب الكراهية

أقرت الحكومة الألمانية، مشروع قانون يلزم مواقع التواصل الاجتماعى بإبلاغ الشرطة عن المحتوى الذى يضم خطاب كراهية، وذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه سيكون على شركات الإنترنت الإبلاغ عن المحتوى الدعائى لليمين المتطرف والمواد البصرية العنيفة والقتل والمنشورات التى تشير إلى إعداد شخص لتنفيذ هجوم إرهابي.

حسن شاكوش: هنزل أغنية "أمى العزيزة" وهتبين إنى مطرب شعبى مش بتاع مهرجانات حسن شاكوش: هنزل أغنية "أمى العزيزة" وهتبين إنى مطرب شعبى مش بتاع مهرجانات

ما زال صدى أزمة نقابة الموسيقيين مع مطربي المهرجانات مستمرة حتى الآن، منذ إصدار بيان منعهم من الغناء، حتى وصلت حالة التعاطف مع مطربي المهرجانات من الجمهور والسوشيال ميديا تمتد إلى إطلاق هاشتاجات مفادها "إلا قطع الأرزاق"، ولكن مع كل تصريح يخرج من أعضاء النقابة، تزداد حالة التوتر بين جميع الأطراف.

السيسي: انطلاق مجلس الأعمال المصري البيلاروسى بالعاصمة الإدارية الجديدة غدا السيسي: انطلاق مجلس الأعمال المصري البيلاروسى بالعاصمة الإدارية الجديدة غدا

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو، معربا عن سعادته حفاوة الاستقبال خلال زيارة الرئيس السيسى عام 2019

الغيوم تغطى سماء المحافظات .. وأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة الغيوم تغطى سماء المحافظات .. وأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

تشهد أغلب محافظات الجمهورية طقس غير مستقر، وذلك تزامنا مع موجة الطقس السئ التى ضربت البلاد بداية من السبت الماضى، وصاحبها انخفاضا ملحوظا فى على أغلب الأنحاء .

مريضة تعزف على الكمان خلال إجرائها عملية جراحية لإزالة ورم فى المخ.. فيديو

لعدم اتلاف المناطق المؤثرة فى حركة اليد اليمنى، عزفت مريضة بمستشفى كينجز كوليدج في لندن على الكمان خلال قيامها عملية جراحية دقيقة لإزالة ورم من المخ. Advertisements

باخرة نيلية تصطدم بأخرى فى أسوان بعد فقد قائدها السيطرة عليها دون إصابات..صور باخرة نيلية تصطدم بأخرى فى أسوان بعد فقد قائدها السيطرة عليها دون إصابات..صور

شهدت مدينة أسوان، اليوم الأربعاء، حادث اصطدمت فيه باخرة سياحية كانت متواجدة على أحد مراسى مدينة أسوان بمراكب نيلية خالية من الركاب ولم يسفر الحادث عن إصابات أو خسائر فى الأرواح.

فريدة درويش تحصد ذهبية البطولة العربية للرماية فريدة درويش تحصد ذهبية البطولة العربية للرماية

حصلت لاعبة المنتخب الوطنى للرماية فريدة درويش على ذهبية البندقية 10 م فى البطولة العربية التى تستضيفها مصر حاليا، بينما حقف اللاعب عمر منصور الميدالية البرونزية فى البندقية 10م هواء ناشئين والمركز الأول فرق ناشئات والمركز الأول فرق ناشئين.

مدير مدرسة "فيديو الراقصة": سنعمل إداريين تنفيذا للعقوبة.. فيديو مدير مدرسة "فيديو الراقصة": سنعمل إداريين تنفيذا للعقوبة.. فيديو

أكد هشام إمام مدير مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، صاحبة واقعة مشاهدة فيديو لراقصة على السبورة الذكية للفصل أثناء اليوم الدراسى، أن ما حدث فى تلك الواقعة يوم الأحد الماضى عقب الانتهاء من الحصة الخامسة وأثناء البريك بين الحصص، سمع أحد المشرفين فى اليوم الدراسى صوت أغانى داخل أحد فصول الصف الثانى الثانوى وعلى الفور قمنا بدخول الفصل وتم ضبط الطالب المتسبب فى تلك الواقعة ويدعى بكر عادل.

رئيس بيلاروسيا: مصر دولة صديقة وشريكا تجاريا واقتصاديا هاما بالشرق الأوسط رئيس بيلاروسيا: مصر دولة صديقة وشريكا تجاريا واقتصاديا هاما بالشرق الأوسط

أكد ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، أن العلاقات البيلاروسية المصرية شهدت تطورات كبيرة فى السنوات الأخيرة وتم تحقيق كثير من الإنجازات والنتائج الهامة فى ضوء العلاقة الخاصة التى نشأت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والزيارات المكثفة التى تمت على أعلى مستوى خلال السنوات الماضية .

اعرف أرقام الإغاثة بغرف عمليات المرور لتلقى بلاغات الحوادث مع هطول الأمطار اعرف أرقام الإغاثة بغرف عمليات المرور لتلقى بلاغات الحوادث مع هطول الأمطار

نشرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات الناتجة عن الأمطار من خلال رقم التليفون 01221110000، كما خصصت الإدارة العامة لمرور القاهرة أرقام الإغاثة " 136 ـ 01155554444"، حيث سيتم استقبال البلاغات وإخطارات المواطنين، من خلال غرف عمليات المرور، وتخصيص خط ساخن لمرور الجيزة للإبلاغ عن أى معوقات مرورية بالاتصال على 01205344444 و تجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن للجيزة برقم 114.

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

قررت نيابة الأقصر إخلاء سبيل مزارع بضمان محل إقامته صاحب واقعة اصطحاب حمار خاصا به داخل القطار رقم 748 ركاب القادم من محطة نجع حمادي متجهاً إلى محافظة الأقصر بعد استقلاله من محطة أبنود التابعة لمركز قنا بعد أن اشتراه من سوق السبت بالقرية.

سى إن إن: 20% تراجع محتمل لصناعة الأدوية عالمياً.. والسبب: كورونا سى إن إن: 20% تراجع محتمل لصناعة الأدوية عالمياً.. والسبب: كورونا

أزمة جديدة تسبب فيها فيروس كورونا، ليهدد انتشاره صناعة الأدوية بشكل كامل، بحسب ما كشفته شبكة سى إن إن الأمريكية ما ينذر باحتمالات تفشى المزيد من الأمراض والأوبئة حول العالم.

نانسى عجرم تثير الجدل من جديد فى قضية قتيل منزلها.. اعرف التفاصيل نانسى عجرم تثير الجدل من جديد فى قضية قتيل منزلها.. اعرف التفاصيل

أثارت النجمة اللبنانية نانسى عجرم الجدل بعد احتفالها بعيد ميلاد صديقها الإعلامي "إيلى أبو نجم"، والذى أثارت صورته معها ومع زوجها من قبل الشكوك حول علاقتهما بقتيل منزلها بسبب التشابه الكبير بينهما، حيث نشرت مجموعة فيديوهات لاحتفالها بعيد ميلاده عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها: "مش كل يوم الله بيهدينا رفيق وانت أحلى رفيق".



