شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مراسم استقبال الرئيس السيسى لنظيره البيلاروسى بقصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا بقصر الاتحادية، وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف، حيث استعرض الرئيسان حرس الشرف، ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو، معربا عن سعادته بحفاوة الاستقبال خلال زيارة الرئيس السيسى لبيلاروسيا عام 2019.

وقال السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك بقصر الاتحادية فى مصر الجديدة، إن اللقاءات الأخيرة أعطت دفعة قوية للعلاقات، وخاصة الإنتاج المشترك لاسيما منتجات التصنيع.

وأكد الرئيس السيسى، أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة رفيعة المستوى للتشاور السياسى، فضلا عن مذكرة تفاهم بين مصر وبيلاروسيا لإنشاء لجنة رفيعة المستوى والبرنامج التنفيذى فى مجال التعليم العالى والتعليم ما بعد الجامعى، ومذكرة تفاهم بين البنك المركزى المصرى والبنك الوطنى البيلاروسى واتفاقية للتعاون والدعم المتبادل للجمارك.

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كما أعلن الرئيس السيسى عن عقد مجلس الأعمال المشترك غدا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ودعا الرئيس القطاع الخاص فى بيلاروسيا للاستثمار فى مصر .

كما استعرض الرئيس السيسى الفرص الاستثمارية المتاحة فى المشروعات القومية الكبرى وخاصة قناة السويس ومجال البتروكيماويات وسعى مصر إلى تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.