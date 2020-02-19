شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر السيرة الذاتية للدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد حسين شحاتة السبكى، بالعمل كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة. وينشر ”الخليج 365” السيرة الذاتية للدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية الجديد فى السطور التالية: وينشر ”الخليج 365” السيرة الذاتية للدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية الجديد فى السطور التالية: - عمل مساعدا لوزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة - عمل مديرا لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد - حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة – جامعة المنوفية - حاصل على ماجيستير الأشعة التشخيصية – جامعة المنوفية - حاصل على ماجيستير إدارة الأعمال الحكومية من الجامعة الفرنسية بالقاهرة Advertisements - حاصل على الدكتوراه فى الأشعة التشخيصية – جامعة المنوفية - حاصل على ماجيستير السياسات العامة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة - حاصل على الزمالة المصرية لإدارة المنشآت الصحية - خريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة - خريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى المتقدم لتأهيل الكوادر الشبابية - أشرف على الإدارة المركزية للتفتيش والمتابعة التابعة لقطاع مكتب وزير الصحة - عضو الهيئة العامة الاعتماد والرقابة الصحية بقرار من رئاسة الوزراء - أسس فى وزارة الصحة وحدات : وحدة الرقابة الداخلية, وحدة الميكنة والتحول الرقمي- وحدة الدعم التشريعى – وحدة متابعة المخزون الاستراتيجى للأدوية والأمصال واللقاحات, وحدة متابعة الخطط الاستراتيجية والسياسات ومنابعة مؤشرات 2030.

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