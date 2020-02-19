شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السبكي رئيسًا للهيئة العامة للرعاية الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتكليف الدكتور أحمد حسين شحاتة السبكي بالعمل كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة.

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