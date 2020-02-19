شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «قومي حقوق الإنسان» يطالب بتكثيف الجهود الدولية لتحقيق العدالة الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولى للقضاء على التمييز وعدم المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع.

وقال «فائق»، في تصريحات صحفية بمناسبة اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية، الأربعاء، إنه يجب العمل على سد الفجوة بين الفقراء والأغنياء التي تزداد في جميع أنحاء العالم، مطالبا بتوفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية الملائمة لكل فرد.

وشدد «فائق» على أن العدالة الاجتماعية ترتبط ارتباطا وثيقا بتمتع الإنسان بحقوقه، وهى أساس تحقيق التنمية المستدامة والازدهار والاستقرار والتعايش السلمى بين الشعوب.