شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات «صرخة» لـ «الأمومة والطفولة» للحد من ختان الإناث بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق فرع المجلس القومي للأمومة والطفولة بالبحيرة، مبادرة بعنوان «صرخة»، خلال ندوة تم تدشينها خصيصًا للإعلان عن المبادرة أقيمت في نادى الألعاب بدمنهور بهدف الحد من ظاهرة ختان الإناث، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمعية اشراقة لتنمية المجتمع، ومؤسسة بلان انترناشيونال مصر، والتي أقيمت تحت رعاية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة.

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حضر الندوة اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، نائبًا عن المحافظ، وتم خلالها الإعلان عن بدء فاعليات المبادرة، مؤكدًا أن ختان الإناث يعتبر نوع من أنواع العنف ضد الفتيات، وأحد وسائل اضطهاد الفتيات، وخرق حقوقها الفتيات الصحية، ويتعتبر تعديًا على حقها في الحياة، مشيرًا إلى أن كثير من الفتيات فقدن حياتهن خلال تلك إجراء عملية الختان.

وقالت أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، مقررة فرع المجلس القومى للطفولة والأمومة، رئيس مجلس إدارة جمعية إشراقة أمل، أن المجلس القومى للطفولة والأمومة تبنى العديد من المبادرات المماثلة ومنها مبادرات لتعزيز الشعور الوطني عند الأطفال مثل مبادرة «ارفع علم بلدك» التي تستهدف طلاب مدارس التعليم الأساسي بالبحيرة، وتدعو الأطفال لرفع العلم المصري خلال طابور الصباح بهدف تعزيز روح الانتماء والولاء، وأيضًا مبادرة «اطمني» والتى تهدف للحد من الزواج المبكر للأطفال، مشيرة إلى أن مبادرة «صرخة» هي أحدث مبادرات المجلس والتى تهدف لمنع ختان الإناث.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة على دور المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة، ودوره الفعال في إطلاق المبادرات التنموية بهدف تعزيز السلوك الإيجابي للمجتمع تجاه التعامل مع الأطفال، والتركيز على القضايا المجتمعية الملحة مثل ظاهرة ختان الإناث، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتماماَ كبيراَ بقضية ختان الإناث لخطورتها وما تمثله من تداعيات نفسية وجسدية على الفتيات، مؤكداً على ضرورة أن يكون وضع حلول عاجلة وسريعة تنعكس بالإيجاب على المجتمع ككل.