شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: قافلة طبية تكشف على ألفي مريض بـ«طرابمبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن قافلة طبية علاجية بقرية طرابمبا التابعة لمركز ودمنهور، قامت بالكشف على أكثر من ألفى مريض ومريضة من أبناء القرية وتوابعها، وتقديم العلاج لهم مجانًا.

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وأوضح الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، أنه نظرًا للإقبال الشديد من المواطنين على القافلة، استمر عملها يومان، وأنها تأتى في إطار التعاون بين مديرية الصحة بالمحافظة وقطاع الرعاية العلاجية بالوزارة، لعلاج غير القادرين وصرف الأدوية المجانية لهم، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل العلاجية المجانية بوزارة الصحة.

ولفت إلى أن القافلة شملت تخصصات طبية مختلفة، وهى جراحة عامة وأمراض جلدية تناسلية والنساء والتوليد وأمراض باطنة وأطفال وأمراض عيون ومسالك، وتم صرف العلاج للمرضى مجانًا وتحويل حالات الجراحة للمستشفيات المركزية، لإجراء العمليات الجراحية لهم، كما تم إجراء 397 تحليل دم وطفيليات و11 أشعة سينية و33 موجات صوتية و120 كشف مبكر على الأمراض غير السارية، وعمل تثقيف صحى لعدد 337 مواطنًا.

وشدد «المحافظ» على استمرار عمل القوافل العلاجية مع تكثيف أعمالها في المناطق النائية والقرى المحرومة في العزب والنجوع.