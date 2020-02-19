شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الرئاسة»: القمة المصرية - البيلاروسية تناولت مجمل العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد جلسة منفردة مع نظيره البيلاروسي تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

أضاف «راضى»، في في تصريحات على هامش القمة، الأربعاء، أن المباحثات تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين كما عكست الإرادة السياسية بين الرئيسين في مجالات عدة منها توطين الصناعة والمجال الزراعي والتقنيات الحديثة والتعاون الأمني ونقل التكنولوجيا بمساعدة الدولة الصديقة بيلاروسيا.

وتابع المتحدث أن الزيارة تأتي بناء على العلاقات الطيبة التي دارت بين الرئيس السيسي ولوكاشينكو خلال زيارة 2019.