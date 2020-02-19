شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل نموذجًا يحتذى به في العمل من أجل رفعة الوطن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مراسم الإحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير 2020.

جاء ذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الأربعاء.

وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

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وأعرب أقدم القادة المكرمين عن خالص الشكر والعرفان للقوات المسلحة لما لمسوه من رعاية وإهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها الدائم على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات.

ونقل الفريق أول محمد زكى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين وهبوا حياتهم لخدمة الوطن، موضحًا أن القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم ستظل نموذجًا يحتذى به في الإنضباط والإلتزام والعمل من أجل رفعة الوطن وحماية مقدساته.

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

وأكد القائد العام أن القوات المسلحة قدمت على مدار تاريخها نخبة من أعظم القادة الذين تمسكوا بمبادئ العسكرية المصرية وقيمها ومسئوليتها في حماية الوطن، مشيدًا بالقادة المكرمين ودورهم في خدمة القوات المسلحة وتماسكها في مواجهة كافة الصعاب، وحرصهم الدائم على الوصول بها إلى أعلى مستويات الإستعداد والكفاءة القتالية، كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملته من مسئولية إجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.

حضر الإحتفال قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.