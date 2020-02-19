شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: مصر لم تخف شيئًا عن حالة حامل «كورونا» الأجنبي منذ اكتشافها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية في مصر، مؤتمرًا صحفيًا، حول أحدث تطورات فاشية فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وناقش المؤتمر الوضع العالمي والوضع الإقليمي، بالإضافة إلى دور منظمة الصحة العالمية في مساعدة البلدان على التأهب للتعامل مع فيروس كورونا، والتصدي للشائعات والخرافات المحيطة بالمرض.

وأكد الدكتور جون جبور، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الدولة المصرية، أبلغت المنظمة بوجود حالة كورونا فور الاشتباه بها، نافيًا عِلم الدولة المصرية بالاشتباه منذ فترة أو إخفائها أي معلومات تخص الحالة المصابة في مصر، مشددًا على أن جميع الشائعات الخاصة بحالة «كورونا» في مصر غير صحيحة، وأن وزارة الصحة التزمت بالإعلان عن الحالة فور التأكد من إيجابية تحاليل الحالة لكورونا.

وقال «جبور» خلال المؤتمر الصحفي، إنه يتم الآن التحقق بشأن معلومات عن خروج مصاب آخر من مصر، مشيرًا إلى أن المنظمة جمعت هذه المعلومات الخاصة بها وتم ارسالها للمسؤولين في مصر لاستيضاح الأمر ولم يثبت شيئًا حتى الآن، بالإضافة إلى التحقق من المصادر الخارجية حول الواقعة.

وأكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن المنظمة تتعامل بشفافية تامة مع جميع جهات الإعلام من أجل تصحيح المفاهيم حول فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الإعلام له دور كبير من أجل مواجهة هذا التحدي وخاصة الإعلام وليس العاملين في القطاع الصحي فقط.

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وأضاف المنظري، أن فيروس كورونا يؤثر على المستوى الإقليمي، وتم إطلاق اسم «كوفيد 19»، وهو نفس الفيروس المسبب للالتهاب الرئوي والأنفلونزا، والسارس، موضحًا أن فيروس كورونا أصيب به حتى الآن نحو 73 ألف حالة على مستوى العالم، وبلغت عدد الوفيات 1873 حالة وفاة على مستوى العالم، منهم 10 حالات في دولتين في إقليم شرق المتوسط.

وأوضح المنظري، أن الاصابات معظمها في الصين بنسبة 99 %، مشيرًا إلى السفر يؤدي إلى انتقال فاشية كورونا جوا ونتيجة لذلك تعمل جميع بلدان الاقليم برصد المرض للحد من انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا تحديث الخطط الوقائية للتاهب للفيروس بما يشمل توسيع نطاق المختبرات والوقاية للعاملين الصحيين، ويتم إمداد البلدان بكواشف مختبرية ومركز الإمدادات اللوجستية.

وتابع المنظري أنه يتم التواصل مع ووهان الصينية لمتابعة كل ما يستجد بخصوص المرض وجميع العائدين يتم حجزهم، ووضعنا خطط التدابير الصحة العامة بالتعاون مع جميع الجهات لتوسيع خطة التاهب لفيروس كورونا.

وقال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بوحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن الطعام الذي يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة أثناء الطهي آمن تمامًا من فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه لا يوجد أي دليل علمي على إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد عن طريق الطعام، ولا داعي لأي خوف من الأطعمة سواء المحلية أو المستوردة، لافتا إلى أنه لا داع لحظر استيراد الأطعمة.

وقالت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنه حتى الآن لا توجد توصية بمسح الركاب عند نقاط الخروج من المطارات والموانئ، وهذه التوصية تقتصر على الصين فقط باعتبارها بلد تفشي كورونا المستجدات.