شكرا لقرائتكم خبر عن «المرأة البحراوية وتد».. ندوة لتشجيع زراعة «عيش الغراب» و«تجفيف الليمون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، بالتعاون مع جميعة الوطني الخيرية بأبوالشقاف، ندوة بعنوان «المرأة البحراوية وتد أسرتها»، في قرية أبوالشقاف، بمركز حوش عيسى، والتي تهدف لاستغلال المزايا النسبية لكل مركز لتشجيع الصناعات الصغيرة القائمة على الميزات النسبية الخاصة بكل مكان، وتعريف المرأة بحقوقها القانونية وخطورة ختان الإناث والحرمان من الميراث على المجتمع.

يأتي ذلك برعاية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ومشاركة المهندس عبدالهادي رشوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، والذي أكد على دور المرأة البحراوية في مساعدة الأسرة، مؤكدًا على دورها في دعم اقتصاد أسرتها والتوفير في ميزانيات الأسرة، والقيام بأعمال غير منظورة من شأنها أن تخفف الأعباء عن كاهل أسرتها، مثل صناعة الأجبان والزبد والمخللات في المنازل، مشيرًا إلى دور المجلس القومي للمرأة في دعم المرأة البحراوية والعمل على تمكينها في كافة المجالات.

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وطالبت المهندسة زكية رشاد، مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، باستغلال الميزات النسبية لكل مركز في الصناعات الخاصة به، مشيرة إلى أن المجلس سيقوم بعمل دورات خاصة للسيدات على تجفيف الليمون وتسويقه في مركز حوش عيسى الذي يمتاز بكثرة إنتاج الليمون، مشيرة إلى أن ذلك يعطي قيمة اقتصادية مضافة للمنتج، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على تشجيع الزراعات الصغيرة التي تناسب كل منطقة، وأن المجلس حاليًا يقوم بعمل دورات خاصة لزراعة عيش الغراب ومساعدة السيدات في تسويقه.

وشارك في الندوة دعاء قنديل، عضو المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، وسعيد جابر، رئيس مجلس إدارة جمعية الوطني الخيرية، وأبوالعز السيد، مدير صندوق تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وشرح المهندس على جمال الدين، مدير مشروع تنميه المرأة الريفية، فائدة وأهمية زراعة عيش الغراب ودورات تعليم زراعة عيش الغراب التي يقدمها المشروع بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وجامعة دمنهور، وطرق تسويق المنتج، وحث السيدات على المشاركة في مشروعات إنتاج الشتلات المميزة من الحاصلات الزراعية التي يقدمها المشروع.

وتم عمل 400 بطاقه رقم قومي للسيدات الغير قادرات بالقرية على هامش الندون، كما تم عمل ندوات لتوعية المرأة بالحقوق القانونية والعقوبات الخاصة بالحرمان من الميراث وختان الاناث وزواج القاصرات وجميع أشكال العنف ضد المراة، وتلقى المجلس عددًا من الشكاوى القانونية من السيدات الحاضرات.

ندوة «المرأة البحراوية وتد أسرتها» فى البحيرة

ندوة «المرأة البحراوية وتد أسرتها» فى البحيرة

ندوة «المرأة البحراوية وتد أسرتها» فى البحيرة