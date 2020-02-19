شكرا لقرائتكم خبر عن «حق الشعب»: إزالة 1342 حالة تعدٍ على أراضى الدولة بالمنوفية و575 ببنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات إزالة التعديات على أملاك الدولة، أمس، ضمن الموجة الـ15 من حملة «حق الشعب».

في كفرالشيخ، قال المحافظ اللواء جمال نور الدين إنه تم تنفيذ 35 قرارا بمساحة 2986 مترا، أملاك دولة، كما تم تنفيذ إزالة لـ61 قرارا لأرض زراعية خاصة، على مساحة 4 أفدنة و7 قراريط و21 سهما، كما تم فصل مرافق لـ10 حالات لتقاعس أصحابها في إنهاء إجراءات التقنين، وتنفيذ 5 حالات إخلاء إدارى.

وفى بنى سويف، أعلن المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم إزالة ٥٧٥ حالة تعد على أراضى أملاك الدولة، منذ بدء تنفيذ الموجة الـ15 للحملات، مؤكدا إزالة ١٥ حالة تعد على مساحة ١٣٧١ مترا من أراضى أملاك الدولة بمناطق المنشية، عزبة على حمودة، قرية الزيتون بمركز ناصر، بواقع ٤ حالات على أراض ولاية هيئة الطرق، و٦ حالات على أرض صرف تابعة لولاية الرى، و٤ حالات على أرض ولاية الأزهر، وحالة واحدة على أرض تابعة للآثار.

وفى المنوفية، قال المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون إن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات بلغ 1342 حالة بنطاق المحافظة، منذ انطلاق الموجة الـ15، مشيرًا إلى أنه تمت إزالة 529 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بمساحة 58484 مترا مربعا، وإزالة 813 حالة تعدٍ على 275 فدانا و10 قراريط أرض زراعية.

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وفى الأقصر، أعن المحافظ، المستشار مصطفى ألهم، شن حملة على الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة أسفرت عن إزالة الأعمال المخالفة لـ11 حالة تعد بمساحة 760 مترا مربعا، من أملاك الدولة ولاية الرى والزراعة، عبارة عن مبان متنوعة بالطوب الأبيض والأحمر ومونة الأسمنت.

وفى سوهاج، أعلن المحافظ اللواء طارق الفقى اعتماد 957 عقدا لتقنين أراضى الدولة بالمحافظة وفقا للقانون حتى الآن بحصيلة إجمالية 160 مليون جنيه.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، إن عدد الحالات التي تقدمت للتقنين بلغ 13 ألفا و627 طلبا، وتم تسهيل الإجراءات للمواطنين الجادين ورفع مستوى الأداء بالإدارات الهندسية بجميع أنحاء المحافظة بالتنسيق مع اللجان المختصة، منوها إلى أنه تمت إزالة التعديات واسترداد واستعادة الأراضى الزراعية وأراضى المبانى بإجمالى 13 ألفا و263 حالة.

وفى الشرقية، أعلن المحافظ الدكتور ممدوح غراب إزالة ١٣٧ حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراضى أملاك الدولة بمساحة ٨ آلاف و٤٨ مترا بمركزى الزقازيق وكفر صقر.

وشدد المحافظ على الجهاز التنفيذى بضرورة التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة، موجها جهات الولاية بعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف وإزالتها في المهد والتعامل معها بكل حزم طبقا للقانون.