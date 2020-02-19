شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: انطلاق مجلس الأعمال المصري البيلاروسي بالعاصمة الجديدة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس بيلا روسيا الكسندر لوكاشينكو، معربًا عن سعادته بحفاوة الاستقبال خلال زيارة الرئيس السيسي عام 2019.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، إن اللقاءات الأخيرة أعطت دفعة قوية للعلاقات، خاصة الإنتاج المشترك وخاصة منتجات التصنيع.

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وأكد الرئيس أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم لانشاء لجنة رفيعة المستوى للتشاور السياسي فضلا عن مذكرة تفاهم بين مصر وبيلاروسيا لإنشاء لجنة رفيعة المستوى، والبرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي والتعليم ما بعد الجامعي ومذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري والبنك الوطني البيلاروسي واتفاقية للتعاون والدعم المتبادل للجمارك.

وأعلن السيسي عن عقد مجلس الأعمال المشترك غدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما دعا الرئيس السيسي القطاع الخاص وبلد بيلاروسيا للاستثمار في مصر، كما استعرض الرئيس الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات القومية الكبرى، خاصة قناة السويس ومجال البتروكيماويات وسعي مصر إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

وأكد أنه عقدت جلسة مشاورات بناءة حيث تم التطرق خلالها لسبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدنا رغبتنا في تعميق وتطوير آفاق التعاون بين البلدين، كما اتفقنا على أهمية تعزيز العلاقات، والارتقاء بها إلى مستوى أرحب ووصول إلى مرحلة العلاقة للشراكة الاستراتيجية.

وقال الرئيس خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، إن المباحثات تناولت أيضًا أوجه التعاون الاقتصادي وكيفية العمل على زيادة التبادل التجاري.