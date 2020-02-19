شكرا لقرائتكم خبر عن «فائق»: العدالة الاجتماعية ترتبط ارتباطا وثيقا بتمتع الإنسان بحقوقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي للقضاء على التمييز وعدم المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع.

وقال فائق، في تصريحات صحفية بمناسبة بمناسبة اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية، والذى يوافق 20 فبراير من كل عام، والذي يأتى موضوع هذا العام تحت شعار: «جسر هوة التفاوت لتحقيق العدالة الاجتماعية»، إنه يجب العمل على سد الفجوة بين الفقراء والأغنياء التي تزداد في جميع أنحاء العالم، مطالبا بتوفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية الملائمة لكل فرد.

وشدد فائق على أن العدالة الاجتماعية ترتبط ارتباطا وثيقا بتمتع الإنسان بحقوقه، وهى أساس تحقيق التنمية المستدامة والازدهار والاستقرار والتعايش السلمى بين الشعوب.