شكرا لقرائتكم خبر عن بـ120 مليون جنية.. «تطوير العشوائيات» يوقع بروتوكولا لتطوير 6 مناطق بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، بروتوكول تعاون بين المحافظة والصندوق، لتطوير 6 مناطق غير مخططة بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائب عماد سعد حموده رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، واللواء عبدالقادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن ومسئولي التخطيط والاسكان بالمحافظة.

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أشاد محافظ الفيوم خلال كلمته بدور صندوق تطوير العشوائيات في تطوير المناطق للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بصورة متكاملة، مشيراً أن المناطق الغير مخططة ال 6 التي سيتم تطويرها بتكلفة مالية قدرها 120 مليون جنية، هي «الصوفي والعرضي» والحاكورة ومساكن حي جنوب، و«الشيخا شفا وبطل السلام» و«الصيفية»، و«عزبة مأمون وعلواية صاوي»، و«عزبة جبيلي».

وكشف المحافظ عن البدء في تنفيذ التطوير خلال الخطة المالية الحالية كمرحلة أولى، موضحاً أن محافظة الفيوم ليس بها مناطق مصنفة كمناطق خطرة.

يأتي توقيع تلك البروتوكول انطلاقًا من الدور الذي تقوم به الدولة لتطوير العشوائيات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، للإرتقاء بالمناطق غير المخططة بصورة متكاملة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حق المواطن في الحصول على مسكن أمن مع تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية لسكان المناطق العشوائية.