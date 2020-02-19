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شكرا لقرائتكم خبر عن باخرة نيلية تصطدم بأخرى فى أسوان بعد فقد قائدها السيطرة عليها دون إصابات..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينة أسوان، اليوم الأربعاء، حادث اصطدمت فيه باخرة سياحية كانت متواجدة على أحد مراسى مدينة أسوان بمراكب نيلية خالية من الركاب ولم يسفر الحادث عن إصابات أو خسائر فى الأرواح.
تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان، بلاغا من شرطة العائمات، يفيد بوقوع تصادم بين باخرة سياحية وعدد من المراكب واللنشات النهرية المرافقة لها، كما تصادمت بباخرة سياحية أخرى بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها، لمروره بنوبة مرضية مفاجئة.
على الفور، انتقلت القيادات الأمنية والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث لم يسفر عن أى خسائر بشرية فى الأرواح، وكشفت التحريات الأولية أن قائد الباخرة فقد السيطرة على الباخرة أثناء عملية الرسو على أحد المراسى السياحية المخصصة له، لأسباب تتعلق بنواحى مرضية مفاجئة، وهو ما أسفر عن وقوع تلفيات بعدد من اللنشات النهرية والمراكب الشراعية واحدى الباخرات المرافقة لها، فيما نجح طاقم الباخرة فى السيطرة وإيقاف الباخرة التى تعرضت للواقعة.
وفى سياق متصل، أكد أصحاب المراكب الشراعية واللنشات النهرية التى تعرضت للتلف، أنهم سيتوجهوا إلى قسم شرطة أسوان لتحرير محاضر بالواقعة، فيما أصاب المواطنيين المارين على كورنيش النيل حالة من الهلع والزعر عقب حدوث الواقعة.
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