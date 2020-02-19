شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. ميدان التحرير خطوة على الافتتاح.. مسلة و4 كباش ومنظومة إنارة لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365”، أعمال تطوير ميدان التحرير وسط القاهرة، حيث من المقرر أن يتحول الميدان لعرض متحفى مفتوح بعد تثبيت مسلة فرعونية و4 كباش فرعونية، بالإضافة إلى تطوير الميدان بالكامل وزراعته بالنباتات الفرعونية "النخيل والزيتون والبردى والخروب والجميز والسنط".

وشهد الميدان، أشهر ميادين مصر، أعمال تطوير بداية من مدخل الميدان من عبد المنعم رياض، حيث تم إزالة الحدائق الموجودة بالميدان وإعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، وتنسيقها بشكل كامل بالتنسيق مع وزارتى السياحة والأثار والإسكان ومحافظة القاهرة، كما تم زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر مقاعد للجلوس بطول الحدائق الموجودة بالميدان.

وشهدت المنطقة المواجهة لمجمع التحرير زراعة النخيل والزيتون ونباتات الزينة داخل أحواض متنقلة، بالإضافة إلى تجهيز حديقة المجمع وزراعتها بالنخيل وأشجار الزيتون، بالإضافة إلى استحداث منظومة إنارة لميدان التحرير بالكامل لإظهار الميدان مضاء بالكامل مع توزيع الإنارة التجميلية بجوار النخيل المنتشر بالميدان.

وانتهت وزارة الآثار من تثبيت مسلة الملك رمسيس بوسط الميدان بصينية التحرير، والتي تزن 90 طن، بالإضافة إلى قاعدة المسلة وقواعد الكباش الفرعونية، حيث تم نقل المسلة من منطقة صان الحجر بالشرقية، كما يتم الإنتهاء من إنشاء قواعد لتثبيت 4 تماثيل كباش يتم نقلها من الفناء الأول خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الاقصر، والتى بدء نقلها بالفعل بعد ترميمها.

وجارى إنشاء نافورة دائرية بمحيط المسلة الفرعونية التى تم تثبيتها بالميدان، لتظهر الصينية بها المسلة و4 تماثيل للكباش الفرعونية والنافورة التى تحيط بالمسلة ومنطقة دائرية خضراء سيتم زراعتها بنباتات صغيرة حتى لا تغطى على شكل المسلة والكباش الفرعونية.

من جانبه أكد المهندس وليد عبد العال، استشارى مشروع تطوير الميدان، أن الأجهزة المعنية انتهت تقريبا من دهان العقارات المطلة على الميدان، لتظهر بشكل موحد، يحافظ على الطراز المعمارى التي تشتهر بها، كما سيتم إنارتها بالكامل بمنظومة إنارة على أعلى مستوى بالإضافة إلى إنارة كل جزء بالميدان ليشمل كل المباني الموجودة بما فيها المتحف والمجمع والعقارات.