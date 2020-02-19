شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أرقام الإغاثة بغرف عمليات المرور لتلقى بلاغات الحوادث مع هطول الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات الناتجة عن الأمطار من خلال رقم التليفون 01221110000، كما خصصت الإدارة العامة لمرور القاهرة أرقام الإغاثة " 136 ـ 01155554444"، حيث سيتم استقبال البلاغات وإخطارات المواطنين، من خلال غرف عمليات المرور، وتخصيص خط ساخن لمرور الجيزة للإبلاغ عن أى معوقات مرورية بالاتصال على 01205344444 و تجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن للجيزة برقم 114.

وتناشد إدارة المرور دائما خلال هطول الأمطار بمضاعفة مسافة السيارات على الطرق ،مع تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث، كما يجب استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية ،مع التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة مع اتباع تعاليم رجال المرور و الانتباه الى وسائل الأعلام التى تقوم بشكل دورى بعمليات توعية بإغلاق الطرق أو تحذيرات المرور لتجنب الحوادث.

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا والرياح نشطة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على جنوب سيناء والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجات.