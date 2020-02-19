شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الأولى البيلاروسية تذيع تقريرا عّن شركات الانتاج الحربى المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذاعت القناة الأولي البيلاروسية، تقريرا هاما عن تعاون شركات الإنتاج الحربي مع الشركات البيلاروسية في العديد من المجالات ومنها الشاحنات ماز ، الجرارات والمعدات الزراعية.

وتضمن التقرير تسجيل داخل مصانع وزارة الانتاج الحربى، بالاضافة للقاء مع الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى.

وكان الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، قد استقبل رومان جولوفشينكو وزير الدولة للصناعات العسكرية البيلاروسي والوفد المرافق له بحضور السفير سيرجى تيرتنتييف سفير بيلاروسيا في مصر لبحث موضوعات التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

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وخلال اللقاء تم الإشارة إلى اهتمام القيادة السياسية بالدولتين علي تعميق التعاون المشترك والتنسيق لإنتاج معدات علي جودة عالية وبأسعار منافسة، كما تم مراجعة الموقف التنفيذي لبنود خارطة الطريق التي تم توقيعها في يوليو من العام الماضي والتأكيد علي حرص وزارة الإنتاج الحربي على تطوير ملفات التعاون مع الشركات البيلاروسية في المجالات المختلفة باستغلال الإمكانيات الحديثة المتوفرة بها لتطوير الصناعات العسكرية ، كما تم الإشارة إلي التعاون القائم بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية في العديد من المجالات المدنية.

وأكد الوزيران خلال اللقاء علي ضرورة المضي قدماً في موضوعات التعاون وتشكيل لجان لبحث كافة البنود بشكل أكثر دقة لدفع عجلة التعاون المشترك وذلك استعداداً للقاء اللجنة المشتركة في مينسك قريباً.