"الوطنية للإعلام": بث قناتي “الفضائية” و”إيجيبشن تي في” على نظام HD السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
تبدأ الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، بث قناتي “الفضائية المصرية” و”إيجيبشن تي في” الجديدة على نظام HD، اعتبارًا من السبت القادم.
وانتهى قطاع الهندسة الإذاعية برئاسة ربيع النجار من تعديل الترددات وفق معدل الترميز الجديد لنقل البث من نظام SD إلى أفضل صورة ممكنة على نظام HD، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة بشأن تطوير الشكل على شاشات التلفزيون ضمن خطة متكاملة ستصل جميع قنوات المبنى قريبًا.
ووجَّه حسين زين، بحسب بيان اليوم، جميع الإذاعات والشاشات ببث التنويهات الخاصة بتعديل معدل الترميز في القناتين لاطلاع المشاهدين عليها وسهولة الوصول إليها.
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