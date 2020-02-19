السيسي: عقد مجلس الأعمال المشترك مع بيلاروسيا بالعاصمة الإدارية الجديدة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو، معربًا عن سعادته بحفاوة الاستقبال خلال زيارة الرئيس السيسى عام 2019.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفى مشترك بقصر الاتحادية بمصر الجديدة اليوم الأربعاء، إن اللقاءات الأخيرة أعطت دفعة قوية للعلاقات وخاصة الإنتاج المشترك وخاصة منتجات التصنيع.

وأكد الرئيس، أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة رفيعة المستوى للتشاور السياسى فضلا عن مذكرة تفاهم بين مصر وبيلاروسيا لإنشاء لجنة رفيعة المستوى والبرنامج التنفيذى فى مجال التعليم العالى والتعليم ما بعد الجامعى ومذكرة تفاهم بين البنك المركزى المصرى والبنك الوطنى البيلاروسى واتفاقية للتعاون والدعم المتبادل للجمارك.

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كما أعلن السيسي، عن عقد مجلس الأعمال المشترك غدا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ودعا الرئيس القطاع الخاص في بيلاروسيا للاستثمار في مصر.

كما استعرض الرئيس، الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات القومية الكبرى وخاصة قناة السويس ومجال البتروكيماويات وسعى مصر إلى تحول لمركز إقليمى للطاقة.

وأكد السيسي أنه عقدت جلسة مشاورات بناءة حيث تم التطرق خلالها لسبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدنا رغبتنا في تعميق وتطوير آفاق التعاون بين البلدين، كما اتفقنا على أهمية تعزيز العلاقات، والارتقاء بها إلى مستوى أرحب ووصول إلى مرحلة العلاقة للشراكة الاستراتيجية.