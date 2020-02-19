جوًا وأرضًا.. كيف يبدو ميدان التحرير بعد تطويره؟ صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- إسلام فاورق:

أوشكت أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير على الانتهاء، حيث تم تثبيت وتركيب مسلة الملك رمسيس الثاني بصينية الميدان ويجري الانتهاء من النافورة المحيطة به تمهيدًا لوضع الكباش الأربعة في زوايا المسلة المختلفة.

وينشر الخليج 365 صورة خاصة لما سيبدو عليه ميدان التحرير عقب الانتهاء من تطويره حيث ستكون التغييرات به كاملة ولا تقتصر على جزء أو منطقة محددة دون غيرها.