محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تصوير- إسلام فاورق:
أوشكت أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير على الانتهاء، حيث تم تثبيت وتركيب مسلة الملك رمسيس الثاني بصينية الميدان ويجري الانتهاء من النافورة المحيطة به تمهيدًا لوضع الكباش الأربعة في زوايا المسلة المختلفة.
وينشر الخليج 365 صورة خاصة لما سيبدو عليه ميدان التحرير عقب الانتهاء من تطويره حيث ستكون التغييرات به كاملة ولا تقتصر على جزء أو منطقة محددة دون غيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر جوًا وأرضًا.. كيف يبدو ميدان التحرير بعد تطويره؟ صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.