شيخ الأزهر: بيت العائلة مسؤول عن إنقاذ إنقاذ الأسر من التدمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، المحاضر العالمي كاسي كارستنز، مؤسس حركة "العالم يحتاج إلى أب"، برفقة وفد من بيت العائلة المصرية، برئاسة الأنبا أرميا الأمين العام، والدكتور محمد عبدالعاطي منسق عام البيت.

وأشاد الإمام الأكبر بجهود بيت العائلة المصرية، ورعايته للعديد من الأنشطة والمبادرات الهامة في مصر، معربًا عن سعادته بالاستعانة بالمحاضر العالمي كاسي كارستنز لتدريب الوعاظ والقساوسة على التنشئة السليمة لأبنائهم بما يسهم في التقريب بين أبناء الوطن الواحد والعمل على تنشئة أجيال قادرة على العيش معا في سلام.

وأضاف أن المحاضر العالمي كاسي وبيت العائلة على عاتقهم مسؤولية تدريب الوعاظ والقساوسة ليكونوا بمثابة اللبنة الأولى لإنقاذ الأسر مما يستهدفها من مخططات شيطانية تسعى لتدميرها، مطالبا إياهم بتطبيق ما تعلموه على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه، أعرب المحاضر العالمي كاسي كارستنز، عن أمله في أن يسهم البرنامج التدريبي الذي قدمه للوعاظ والقساوسة في مساعدتهم على خلق بيئة صحية لأطفالهم، وإكسابهم مهارات التحفيز لتشجيع أبنائهم على أن يكونوا صالحين ويساعدوا مجتمعاتهم على التنمية والعيش في سلام.