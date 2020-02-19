سقوط "عصابة أبوالمطامير" لسرقة السيارات ليلاً في قبضة المباحث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات. كانت تحريات ومعلومات مباحث مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت بقيام ( عاطلين – لهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة)، بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال سرقات السيارات ليلاً بأسلوب المفتاح المصطنع، متخذان من دائرة المدينة وخارجها مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي مبلغ بسرقتها. وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وقيامهما بارتكاب واقعتي سرقة سيارتين من الإسكندرية وبإرشادهما تم ضبطهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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