القبض على مسن لسرقته 660 ألف جنيه من شركة صرافة بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على مسن لسرقته 660 ألف جنيه من شركة صرافة، بمنطقة مصر الجديدة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة مصر الجدیدة مفادة تلقى بلاغاً من "كارول. ع. خ. 33 سنة موظفة بشركة للصرافة، و"وائل. ن. ف"، 45 سنة، المدير التنفيذي لذات الشركة، ومقیم دائرة قسم شرطة حدائق القبة، بتضررھما من "محمود" 61 سنة، بالمعاش، ومقیم دائرة قسم شرطة الزیتون لقیامه بالحضور لمقر الشركة عملھما، وطلبه من الأولى استبدال مبلغ مالي 17 ألف ریال سعودي للعملة المصریة إلا أنه تمكن من مغافلتھا، والاستيلاء على مبلغ مالي 660.70 ألف جنيه مصري (قیمة تغییر العملة) دون تسلیمھا المبلغ المالي حوزته ولاذ بالفرار .

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وبإجراء التحریات وجمع المعلومات تبین صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء إرتكابھا.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجھته بالتحریات والمعلومات أیدھا، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي 17 ألف ریال سعودي، وأقر بإنفاقه المبلغ المُستولى علیه ودفعه كمقدم باستدعاء المجني علیھما تعرفت الأولى على المتھم، واتھماه بالسرقة لشراء سیارة ماركة فیات تیبو (تم التحفظ علیھا)

تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي، وتولت النیابة العامة التحقیق.