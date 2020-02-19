السيطرة على حريق شب بكابل كهربائي في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب بكابل كهرباء بمنطقة المطرية، دون وقوع إصابات. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغاً يفيد بنشوب حريق بأحد الكابلات بمنطقة المطرية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وتبين أن السبب ماس كهربائي بالأسلاك.

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