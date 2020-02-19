الداخلية: ضبط 27 قطعة سلاح و127 قضية مخدرات في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 27 قطعة سلاح ناري، 127 قضية مخدرات، وتنفيذ 56412 حكمًا قضائي متنوع. وتمكنت الحملة من ضبط 127 قضية مخدرات بحوزة 135 متهمًا، وتنفيذ 56412 حكمًا قضائيًا متنوع، كما تم ضبط 72 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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