تقارير إحصائية ومهام أخرى.. إنشاء مركز معلومات للنيابة العامة- (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، قرارًا بشأن تنظيم عمل مركز معلومات النيابة العامة، والذي ضم 16 مادة تفصيلية تتضمن مهامه، حيث يتولى مركز معلومات النيابة العامة، الإشراف على الآليات المعتمدة من إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون لتنفيذ أو استكمال البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات وتكاملها.

وجاء بالقانون الذي حمل رقم 349 لسنة 2020، أن يتولى المركز الإشراف على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعتمدة من إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون لصيانة الأجهزة والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم بما يضمن استمرار عملها على الوجه الأكمل، وكذلك متابعة تنفيذ التدابير الفنية المقررة من إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون لضمان تأمين سرية وسلامة البيانات والمعلومات والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم والروابط المستخدمة بالنيابة العامة.

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ويتولى مركز معلومات النيابة العامة، إعداد التقارير الإحصائية للمكتب الفني للنائب العام وإدارات النيابة العامة المختلفة في ضوء ما يكلف بها، كما يتولى تنفيذ الآليات المعتمدة من إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون لبرامج اختبارات وتدريب مدخلي البيانات المتعاقد معهم.

وكذلك يتولى مركز معلومات النيابة العامة تنفيذ تأهيل كافة عناصر التشغيل المستخدمين لمنظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون وفق الخطط التدريبية المعدة، ويتولى المركز الإشراف على المعالجات الفنية لمعوقات عمل النظم الإلكترونية أو التطبيقات أو البرامج أو منافذ تقديم الخدمات أو الخوادم أو الروابط وفق استراتيجيات إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون.