سقوط نصاب السفر للخارج في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر فى النصب والاحتيال على عدد من المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

كان فرع الإدارة بوسط الدلتا تلقت بلاغاً من (مدير ملاحي، وثلاثة آخرين – مقيمين بمحافظة بورسعيد)، بقيام شخصين بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم لبعض الدول العربية والأوروبية وتوفير فرصة عمل لهم .

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وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام (عاطل، حاصل على دبلوم صنايع -سبق اتهامه في قضيتي نصب - مقيمان بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية ) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء من الشاكين على مبلغ (130.000مائة وثلاثون ألف جنيه بزعم تسفيرهم لبعض الدول العربية والأوروبية وتوفير فرص عمل لهم بهما إلا أنهما لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية من ضبط العاطل وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .