1 أبريل.. الحكم في طعن المتهمين في قضية "كتائب أنصار الشريعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

حجزت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، نظر طعن 10 متهمين على الأحكام الصادرة ضدهم ما بين اعدام إلى المؤبد والمشدد في القضية المعروفة إعلاميا باسم كتائب أنصار الشريعة، لجلسة 1 أبريل للحكم.

جدير بالذكر أنه في 14 أكتوبر 2018 قضت محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام شنقًا لـ3 متهمين، والسجن المؤبد لـ4 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ7 متهمين إلا أن 10 فقط تقدموا بالطعن.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.