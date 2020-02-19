أخبار مصر | اليوم.. 'مصر النهاردة' يستعرض خطة الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'مصر النهاردة' يستعرض خطة الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعرض الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، خطة الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج؛ بهدف إنقاذ هذه الصناعة الهامة، التي شهدت تراجعًا كبيرًا الفترة الماضية، بضرورة ضخ استثمارات ضخمة لإعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج.

وتستضيف الفقرة الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج؛ ليوضح تفاصيل خطة الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.

كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، تنفيذ خطوات مبادرة حياة كريمة؛ لتقديم الدعم للأسر الفقيرة وخدمات أفضل لهم، وتستضيف الفقرة الدكتور خالد عبدالفتاح مستشار وزيره التضامن الاجتماعي للمتابعه والتقييم والبحوث، ومسؤول ملف حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.