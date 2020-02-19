أخبار مصر | الأزهر: على بيت العائلة إنقاذ الأسر مما يستهدفها من تدمير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر: على بيت العائلة إنقاذ الأسر مما يستهدفها من تدمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، المحاضر العالمي كاسي كارستنز، مؤسس حركة "العالم يحتاج إلى أب"، برفقة وفد من بيت العائلة المصرية، برئاسة الأنبا أرميا أمين عام بيت العائلة المصرية، والدكتور محمد عبدالعاطي منسق عام بيت العائلة المصرية.

وأشاد الإمام الأكبر، بجهود بيت العائلة المصرية، ورعايته للعديد من الأنشطة والمبادرات الهامة في مصر، معربًا عن سعادته بالاستعانة بالمحاضر العالمي كاسي كارستنز لتدريب الوعاظ والقساوسة على التنشئة السليمة لأبنائهم بما يسهم في التقريب بين أبناء الوطن الواحد والعمل على تنشئة أجيال قادرة على العيش معا في سلام.

وأضاف، أن كاسي وبيت العائلة على عاتقهم مسؤولية تدريب الوعاظ والقساوسة ليكونوا بمثابة اللبنة الأولى لإنقاذ الأسر مما يستهدفها من مخططات شيطانية تسعى لتدميرها، مطالبا إياهم بتطبيق ما تعلموه على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأعرب المحاضر العالمي كاسي كارستنز، عن أمله في أن يسهم البرنامج التدريبي الذي قدمه للوعاظ والقساوسة في مساعدتهم على خلق بيئة صحية لأطفالهم، وإكسابهم مهارات التحفيز لتشجيع أبنائهم على أن يكونوا صالحين ويساعدوا مجتمعاتهم على التنمية والعيش في سلام.

