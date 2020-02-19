أخبار مصر | بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف طريق الحسانين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف طريق الحسانين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال رصف وإزدواج طريق الحسانين ذات الكوم بمركز ومدينة منشاة القناطر، لمتابعة أعمال تحويل المرافق‪ ‬ونسب الانتهاء منها لاستكمال رصف الطريق.

وأكد المحافظ على أهمية الطريق بعد الانتهاء من رصفة وإزدواجة كمحور مروري، حيوي يربط بين قرى: "برقاش، والحسانين، ونكلا"، ويساهم في سهولة تنقل أهالي هذه القرى، لافتا إلى أن الطريق يبلغ طولة 2 كيلو متر، وتصل التكلفة الإجمالية، لرصفه إلى 15 مليون جنيه، ويعد مطلب جماهيرى للمواطنين نظرا لضيق الطريق ووقوع العديد من الحوادث عليه.

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وأشار إلى أن المحافظة ستشهد خلال الفترة القادمة طفره هائلة وملموسة فيما يخص رصف الطرق في عدد كبير من القطاعات، في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالحفاظ على الطرق التي تم رصفها والمتابعة الدائمة لها، وعدم إقتراف الأخطاء التي من شأنها الأضرار بطبقات الأسفلت مثل: "رش المياه، ورفع القمامة، والمخلفات بالمعدات الثقيله" التي تؤدي إلى تلف طبقات الأسفلت وإهدار الأموال التي تم إنفاقها على رصف هذه الطرق، ما يعد إهدارًا للمال العام وهو ما لن يسمح به.