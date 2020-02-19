أخبار مصر | 'استقلال الصحافة' تطالب النقابة بمساندة 'المهن الموسيقية' في حربها على المهرجانات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'استقلال الصحافة' تطالب النقابة بمساندة 'المهن الموسيقية' في حربها على المهرجانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة بنقابة الصحفيين، عن أملها في موقف قوي من النقابة، يدعم الموقف الذي اتخذته نقابة المهن الموسيقية، والذي يتعلق بتطهير الوسط الفني من الدخلاء.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن المعركة التي يخوضها الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بالقرار الذي اتخذه بشكل قوى، تجاه الذين يسمون أنفسهم "مطربو المهرجانات"، تتعلق بالشباب، وبمستقبل جيل، وهو أمر في حاجة إلى تكاتف وتضامن جميع النقابات المهنية.

وأضاف في بيان له، أن نقابة الصحفيين، وهي قلعة الحريات والدفاع عن قضايا المهنة والوطن، لم تتخل عبر تاريخها، عن أي ثضية فيها الصالح العام، وهو ما يستوجب عليها، أن تكون حاضرة، وبشكل قوي ومؤثر، فى تلك المعركة التي يقودها هاني شاكر، وهي معركة ليست فئوية، وإنما تمس المجتمع بأسره.

وطالب "العدل" بضرورة تكاتف كافة الجهات، رسمية، ونقابات، ومجتمع مدني، مع حملة تطهير الوسط الفني من الدخلاء الذين افسدوا الفن والذوق العام.