أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر يفتتح مبنى مركز البحوث الزراعية ومنتجاتها بفرع أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة الأزهر يفتتح مبنى مركز البحوث الزراعية ومنتجاتها بفرع أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور سالم فهمي عميد كلية الزراعة بأسيوط، والدكتور أحمد يوسف مهدي مدير المنتجات وبحوثها جامعة الأزهر بأسيوط، والمحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد للفرع، مبنى مركز البحوث الزراعية ومنتجاتها بجامعة الأزهر بأسيوط.



وشهد مراسم الافتتاح حضور عمداء ووكلاء كليات الفرع ووكيل وزارة الزراعة بأسيوط ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة والسادة العاملين، وأشاد بموقع المركز وجودة التجهيزات به.



كما شهد انعقاد مجلس مركز البحوث الزراعية ومنتجاتها بفرع الجامعة بأسيوط.

وأشاد بالدور الذي يقوم به المركز فى الآونة الأخيرة.

ووجه بالتوسع في مشروع الاستزراع السمكي من خلال وحدة الاستزراع السمكي بكلية العلوم برئاسة الدكتور علاء جاد الكريم، والتي يقوم بتمويلها مركز البحوث الزراعية ومنتجاتها بفرع الجامعة بأسيوط.



ودعا رئيس الجامعة، إلى المزيد من بذل الجهد من أجل رفعة وازدهار مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين.