أخبار مصر | طلب إحاطة لتفعيل دور العلاج الحر في المستشفيات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة لتفعيل دور العلاج الحر في المستشفيات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إلهام المنشاوي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنها ستتقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، وتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن تفعيل دور العلاج الحر لحل الانتهاكات والقصور الذي يتعرض له المريض في المستشفيات الخاصة.

وأوضحت المنشاوي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المريض يتعرض لمغالاة كبيرة في الأسعار بالمستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى وجود قصور في بعض الخدمات المقدمة وتطبيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل دور العلاج الحر في الرقابة على المستشفيات الخاصة وتوفير الحماية اللازمة للمريض وحقوقه.

