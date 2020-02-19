أخبار مصر | طلب إحاطة للحكومة بشأن استمرار فوضى العمالة بالصيدليات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة للحكومة بشأن استمرار فوضى العمالة بالصيدليات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن استمرار فوضى العمالة بالصيدليات وضعف الرقابة عليها من الجهات المعنية.

وقال النائب، في بيان، اليوم الأربعاء: "إنه لا يخفى على أحد الجهود الحكومية الصادقة نحو النهوض بالمنظومة الصحية في مصر، والتغلب على إشكالياتها بمستهدفات حقيقية نحو الحفاظ على صحة المواطنين، ولكن عدم الإيمان بالمسئولية والتقصير الممنهج والمتعمد والاستسهال في أداء العمل، من جانب البعض يشوه هذه التحركات ويلصق بها سلبيات كبيرة".

وأكد أبو العلا، أن فوضى العمل بالصيدليات إحدى هذه السلبيات التي تشوه أي جهود نحو النهوض بالمنظومة الصحية، بداية من فوضى شراء أسماء خريجي الصيادلة بالباطن ومن ثم فتح صيدليات بأسمائهم لحصولهم على مقابل مادي والشروع في تسكين عمالة بهذه الصيدليات غير مؤهلة لا من ناحية الخبرة ولا الدراسة، ويتولون صرف الروشتات وهو الأمر الذي يترتب عليه الكثير من الكوارث وضرر للمواطنين وتعرض حياتهم للخطر، وشهدت الفترات الماضية الكثير من الحالات التي تتوفي نتيجة العلاج الخطأ.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تفعيل الدور الرقابي في منتهى الأهمية لمواجهة هذه الظاهرة السلبية، والمنتشرة في مختلف المحافظات وخاصة بالأرياف والصعيد ويتعامل البعض مع هؤلاء العاملين بالصيدليات وكأنهم أطباء، مما يضاعف الإشكالية والتداعيات، وبالتالي يقوم بتشخيص الحالة، ما يجعل هناك عوار كبير في صرف الدواء دون روشتة طبية مما تكون نتائجه السلبية أكبر وأكبر، ومن ثم صيدليات مصر في حاجة حقيقة لتفعيل الدور الرقابي للأجهزة المعنية لمواجهة فوضى العاملين بها وتداعيات وجودهم على صحة المصريين.

