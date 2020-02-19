أخبار مصر | الصحة العالمية: نعمل على كثير من الأبحاث لـ"كورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: نعمل على كثير من الأبحاث لـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن المخالط للمصاب بفيروس كورونا والمعرض للعدوى هو من يقيم مع الحالة ومخالط لها المخالطة اللصيقة، قائلًا: "ليس كل دور برد يصنف كورونا، يجب أن نأخذ الموضوع بعلم ووضوح".

وأضاف خلال مؤتمرًا صحفيًا، للكشف عن أحدث تطورات فاشية فيروس كورونا المستجد، أنه يتم الأن العمل على الكثير من الأبحاث التي تجرى على فيروس كورونا، مؤكدًا أنه من الصعب الخروج بخلاصة لهذه الأبحاث حتى الأن، مشيرًا إلى أنه يجب التأني للوصول لنتائج حقيقية.