مصر | رئيس مجلس الدولة يشارك في الحلقة النقاشية الثالثة لمؤتمر الرقابة المالية

وكانت الحلقة النقاشية، استمرت علي مدار يومين بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة تحت عنوان "الرقابة المالية على الأسواق والأدوات المالية غير مصرفية".

وافتتح أمس رئيس مجلس الدولة اليوم الأول لفعاليات الحلقة النقاشية الثالثة للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، لمستشاري المجلس لتعزيز المعرفة والفكر عن الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأعرب عن اهتمام مستشاري المجلس بتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية بالأنشطة المالية غير المصرفية، والحرص على مناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط، وبما يسهم في بناء خلفيات اقتصادية لتكون أمام نظر قضاة المجلس ومستشاريه عند مراجعته للتشريعات الخاصة بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.